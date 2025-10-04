Tele1: концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили по причинам безопасности

По данным телеканала, причиной для отмены первого концерта певца в турецком мегаполисе стали призывы некоторых общественных организаций в связи с его произраильскими высказываниями

СТАМБУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Намеченный на 7 октября концерт в Стамбуле всемирно известного британского певца Робби Уильямса отменен по причинам безопасности. Об этом сообщил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов.

По его данным, причиной для отмены первого концерта Уильямса в турецком мегаполисе стали призывы некоторых общественных организаций в связи с его произраильскими высказываниями, выступлением в Тель-Авиве, а также комментарии в местных соцсетях в адрес музыканта как "сиониста". Tele1 напоминает, что мать супруги Уильямса - американской актрисы турецкого происхождения Айды Филд - является еврейкой по национальности.

Место выступления Уильямса в Стамбуле неоднократно менялось, в конце концов выбор пал на концертную площадку Атакей Марина в европейской части города. Однако и там концерт был отменен за четыре дня до назначенной даты проведения, сообщает Tele1.