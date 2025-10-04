В Риме открыли гостиницу для собак

Она заработала при аэропорте Фьюмичино имени Леонардо да Винчи

Редакция сайта ТАСС

© Вера Щербакова/ ТАСС

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Первый в Италии отель для собак открылся при римском аэропорте Фьюмичино имени Леонардо да Винчи. Как журналистам рассказали в дирекции аэропорта, структура общей площадью 4,5 тыс. кв. м расположена в непосредственной близости от терминалов.

В первую очередь услуга предназначена для пассажиров - владельцев четвероногих, но ею могут воспользоваться и сотрудники аэропорта.

"Пассажиры могут оставить у нас своего питомца на время своего путешествия. По желанию клиента собака может быть доставлена в терминал ко времени возвращения владельца. Во время пребывания в "отеле" мы организовываем звонки по видеосвязи", - рассказали в дирекции. Обычно собаки не могут распознать изображение, но они узнают голос хозяина.

Как пояснил корреспонденту ТАСС дрессировщик, отсутствует у собак и чувство времени.

"Конечно, собаки страдают от расставания, но для них нет большой разницы между одним днем и месяцем", - пояснил специалист.

При отеле работает специализированный персонал, за собаками ведется постоянный уход, каждый четвероногий постоялец спит в отдельном "сьюте". Дневные часы собаки проводят на открытых игровых площадках, дрессировщики определяют совместимость постояльцев. Стоимость - от €40 за день - зависит от услуг, которые, помимо базовых, могут включать гигиенические процедуры и ароматерапию.

В римском аэропорту заявляют, что этот "собачий отель" первый и единственный такой типологии и масштаба.

Рисунки собак

Неподалеку, на одной из римских периферий открылась "собачья галерея". Идея пришла Марко Дуранти, урбанисту-инноватору, как он сам себя называет.

"В галерее четвероногие могут создавать произведения вместе со своими хозяевами. Мы разворачиваем большое полотно, даем краски, и дальше полная свобода творчества и фантазии. Это игра. Пока мы работаем с собаками, но можем принять и других домашних животных", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

Момент творчества выглядит как игра, во время которой появляется необычное произведение на память.

"Недавно к нам приходила хозяйка старой больной собаки, она хотела, чтобы о ее питомце осталась память", - поделился собеседник агентства. Он не исключает, что со временем в Риме можно будет открыть настоящую галерею собачьих работ. Кроме того, по словам Дуранти, такая техника может в дальнейшем быть использована в терапевтических целях и в общественных местах.

"Это может использоваться наподобие клоунотерапии, поскольку известно о позитивном эффекте общения с животными и игры. Наш проект - часть большой "лаборатории культурной инновации", - заключил он.