Discord сообщила об утечке данных пользователей

Это коснулось тех, кто ранее обращался в техническую поддержку

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Американская платформа Discord сообщила об инциденте с утечкой пользовательских данных из-за проблемы со сторонним подрядчиком. Об этом говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

"Недавно Discord обнаружил инцидент, в результате которого неавторизованная сторона скомпрометировала одного из сторонних поставщиков услуг Discord. Этот инцидент затронул ограниченное число пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в руки взломщиков попали имена, логины, адреса электронных почт, данные о типах платежей, четыре последние цифры банковских карт, истории покупок, фотографии удостоверений личности и IP-адреса. Это коснулось пользователей, которые ранее обращались в техническую поддержку. Пароли, полные номера банковских карт и сообщения, выходящие за рамки того, что пользователи могли обсудить со службой поддержки, не были затронуты.

В компании заявили, что ведется активное взаимодействие с правоохранительными органами для расследования инцидента.