Аэропорт Мюнхена рекомендовал авиакомпаниям отменить рейсы в ближайшие четыре часа

Причиной стало сокращение пропускной способности аэропорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Мюнхена настоятельно рекомендует авиакомпаниям рассмотреть возможность отмены рейсов в ближайшие четыре часа. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе аэрогавани.

"Из-за сокращения пропускной способности аэропорта авиакомпаниям настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность отмены рейсов", - сказал собеседник агентства, не уточнив, что подразумевается под сокращением пропускной способности и чем конкретно она вызвана. Он отметил, что данная рекомендация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства и действует в ближайшие четыре часа - с 18:00 по всемирному времени (21:00 мск) до 21:59 по всемирному времени (00:59 мск воскресенья).

Ранее сообщалось, что 3 октября, аэропорт Мюнхена вновь приостанавливал работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов. Это затронуло 6,5 тыс. пассажиров, которые в ночь на субботу застряли в воздушной гавани. Она возобновила работу только сегодня утром. Это был уже второй подобный инцидент за последние несколько дней. Так, вечером 2 октября полеты из аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников.

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявил, что Бундесвер должен участвовать в борьбе с дронами посредством оказания помощи. До сих пор этим занимались федеральная и земельная полиция. Глава МВД ФРГ отмечал, что намерен вскоре представить проект нового закона об авиационной безопасности.