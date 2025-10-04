В Светлогорске объявили финалистов Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

Жюри отобрало 60 работ

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Имена финалистов XXIV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2025 назвали в Светлогорске, на калининградском побережье Балтийского моря. В этом курортном городе завершился первый этап творческого состязания журналистов-телевизионщиков из 82 больших и малых городов и населенных пунктов страны, сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

"Авторитетное жюри из известных журналистов, телеведущих, режиссеров, продюсеров, операторов, шеф-редакторов из более 600 работ, представленных на конкурс, отобрало 60 работ. Они на финальном этапе конкурса и будут претендовать на главный приз ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного", - рассказала представитель оргкомитета.

К традиционным номинациям конкурса - информационная программа, ведущий информационной программы, программа для детей, просветительская программа, репортер, оператор, режиссер и другие, всего 18 номинаций, в этом году прибавились еще две специальные номинации. Это номинация "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "Открываем Россию заново!", учрежденная Академией российского телевидения и Русским географическим обществом. В этих номинациях было представлено 80 и 92 работы соответственно, больше, чем в какой-либо другой. По три работы каждой из этих номинаций также стали финалистами конкурса.

Генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева, оценивая конкурс и представленные на нем работы отметила, что на нынешний конкурс "ТЭФИ-Регион" "представлены в большинстве своем очень качественные работы". "Появились новые жанры - игровые фильмы, сериалы, которых еще четыре-пять лет не было [на региональных каналах]. Очень крепкие номинации традиционные, их прямо сейчас можно показывать на федеральных каналах, нет никакой разницы", - сказала она в беседе с журналистами.

Прекрасной инициативой назвала Левиева появление специальных номинаций "Открываем Россию заново!" и "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". "Это прекрасная инициатива показать наш край, нашу страну с ее огромной территорией, потрясающими людьми. Что касается номинации к юбилею Победы, то приятно было видеть в работах не какой-то квасной патриотизм, а сердцем прочувствовано", - добавила она, подчеркнув, что российскую телевизионную журналистику двигает "вера в то, что ты делаешь, с открытыми миру глазами, желание изменить этот мир к лучшему".

Церемония награждения финалистов XXIV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" 2025 прошла в Светлогорском Театре эстрады "Янтарь холл". Второй, финальный этап и заключительные мероприятия конкурса пройдут в Ярославле с 17 по 20 ноября 2025 года.

О конкурсе

Организатор конкурса - Фонд "Академия российского телевидения". Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Участники конкурса: региональные производители (теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения и т. п.), региональные телевещатели и редакции программ, имеющие эфирное телевещание, а также вещание посредством спутниковых, кабельных операторов и в сети интернет.

Цель конкурса - поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. Победители Всероссийского телевизионного конкурса получают приз ТЭФИ - бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного. Финалисты конкурса награждаются дипломами.

