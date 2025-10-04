Белоусов поздравил личный состав образовательных организаций с Днем учителя

Министр обороны выразил уверенность, что выпускники смогут в дальнейшем эффективно решать задачи, поставленные перед Вооруженными силами РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций Минобороны РФ с Днем учителя, отметив, что их совместная работа должна обеспечить высокое качество подготовки выпускников. Об этом сообщили в министерстве.

"Одной из самых важных и почетных была и остается профессия педагога. Он передает знания, учит мыслить, помогает найти свое призвание и раскрыть талант. Посвятив себя этому благородному делу, вы прививаете воспитанникам, курсантам и слушателям непреложные ценности офицера - честь, верность долгу, любовь к Родине. Опираясь на ваш профессионализм, министерство обороны успешно реализует приоритетный проект "Военное образование - на службе Отечеству", - говорится в поздравлении.

Белоусов пожелал личному составу образовательных организаций крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов. Он выразил уверенность, что выпускники смогут в дальнейшем эффективно решать задачи, поставленные перед Вооруженными силами РФ. "Открываются новые учебные заведения, совершенствуется материально-техническая база, вводятся актуальные специальности, внедряются современные учебные программы, учитывающие опыт СВО", - подчеркнул глава военного ведомства.