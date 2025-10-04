Вступил в силу закон о признании документов на недвижимость в новых регионах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вступил в силу закон, устанавливающий особенности признания в РФ документов о праве на недвижимость, действовавших на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на день их принятия в состав страны.

Законом устанавливаются особенности признания и действия на территории Российской Федерации правоустанавливающих документов, которые могут стать основанием для государственной регистрации прав на недвижимость и действовавших на территориях Донбасса и Новороссии на день их принятия в состав Российской Федерации, рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра.

Для оценки правоустанавливающих документов предусматривается создание на территориях Донбасса и Новороссии региональных комиссий. Согласно документу, комиссии будут осуществлять свои полномочия до 1 января 2028 года. Устанавливается, что на территории РФ признаются и действуют документы на недвижимость, выданные органами государственной власти и органами местного самоуправления Украины, выданные и удостоверенные нотариусами Украины, если они выданы в соответствии с законодательством, действовавшим на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на момент их выдачи. Эти документы должны подтверждать возникновение, изменение, ограничение, переход или прекращение прав на недвижимость. Документы, выданные госорганами Украины в отношении объектов недвижимости на территории указанных регионов со дня их вступления в состав РФ, не будут признаваться и действовать в РФ.

В Минимущества ДНР пояснили ТАСС, что речь идет о документах, являющихся основанием для госрегистрации прав на недвижимость, действовавших в ДНР в ее конституционных границах (вся бывшая Донецкая область Украины) на момент принятия республики в состав РФ. Региональная комиссия будет принимать решения по документам, выданным до 30 сентября 2022 года украинскими органами власти, местного самоуправления и нотариусами, действовавшими в границах республики, и по документам, выданным органами власти, местного самоуправления и нотариусами ДНР и ЛНР.

По украинским документам положительное решение могут принять, если документы на то же самое имущество не были выданы государственными или иными официальными органами ДНР и ЛНР и не удостоверены нотариусами республик Донбасса. Кроме того, не будут признаваться документы, полученные или удостоверенные на день принятия в РФ Донбасса и Новороссии.

"Таким образом, исключается возникновение тупиковой ситуации, когда по украинскому документу на недвижимость один собственник, а по документу ДНР - другой. Или по документу ДНР собственность перешла к одному человеку, а украинское завещание умершего владельца недвижимости оформлено на другого", - заключили в министерстве. Документ внесло на рассмотрение Госдумы правительство РФ в январе. В первом чтении законопроект принят в марте.