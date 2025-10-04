Путин: Россия гордится своей сильной педагогической школой

Президент также указал на важность сохранения преемственности для того, чтобы учителя могли перенимать опыт у своих коллег

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская школа педагогики очень сильна, и страна испытывает за нее гордость. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении педагогов с Днем учителя, опубликованном на сайте Кремля.

© ТАСС/ Ruptly

"Мы гордимся собственной очень сильной педагогической школой, новаторскими идеями, уникальными наработками. Ведь именно высокое качество образования, в том числе базового школьного, это залог того, что наша страна может решать самые сложные задачи, добиваться научного технологического лидерства", - сказал российский лидер.

Он также указал на важность сохранения преемственности педагогических школ для того, чтобы учителя могли перенимать опыт у своих коллег, а сильные и интересные педагогические методики широко распространялись и были доступны на всей территории России. "Здесь огромную роль играют конкурсы профессионального мастерства, итоги главного из которых, всероссийского, как всегда, подводятся ко дню учителя", - указал Путин.

"У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены. Еще раз хочу поздравить вас с Днем учителя, пожелать здоровья и благополучия вам и вашим близким, а вашим ученикам достижений, которыми мы все будем гордиться. С праздником вас!" - подытожил глава государства.