Эксперт Груздев: насмешки над зумерами могут привести к общественным проблемам

Если определять поколение Z как проблемное, его и сочтут таковым, уверен директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Популярное сегодня ироничное отношение к зумерам - типичное проявление конфликта "отцов и детей". Однако в будущем это может создать реальные трудности для поколения Z, заявил ТАСС директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

"В социологии есть известная теорема Томаса, которая указывает, что то, как люди определяют положение вещей, имеет реальные последствия. То есть, если мы определяем зумеров как проблемное поколение, люди его таковым и сочтут. И, конечно, самим зумерам достанется - у них будут реальные проблемы", - объяснил эксперт.

Груздев отметил, что молодежь критиковали во все времена. "С моей точки зрения, научно-популярная теория поколений в ее современном изводе занимается тем, что обслуживает существовавший испокон веков конфликт отцов и детей. То есть молодежь частенько и в самых разных обществах вызывала у более старших людей некоторое раздражение", - подчеркнул он.

Ученый обратил внимание на то, как "зумерам" приписывают непостоянство (якобы они склонны пересматривать жизненные приоритеты, часто меняют работу), психологическое неблагополучие, инфантилизм (позднее взрослеют). "Я бы относился к таким обобщениям критически, помня о том, что речь идет о большом количестве очень разных людей, а сами обобщения далеко не всегда опираются на результаты научных исследований", - указал эксперт.

При этом, добавил Груздев, пока дискурс о "сложном характере" этого поколения не приобрел зловещих оттенков. "К молодежи по-прежнему относятся хорошо, для нее есть много возможностей", - заключил он.