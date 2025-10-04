В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме с фейковыми налоговыми вычетами

Пол видом сотрудников ФНС злоумышленники выманивают коды авторизации банковских приложений и социально значимых сервисов, рассказал федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Злоумышленники начали обзванивать россиян под видом сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) и соцслужб для получения персональных данных и кодов для авторизации в различных сервисах, сообщая при этом о якобы положенном налоговом вычете. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Мошенники активно используют очередную уловку - для получения персональных данных и кодов авторизации они обзванивают граждан и сообщают о положенном налоговом вычете. Звонки поступают якобы от сотрудников ФНС России или соцслужбы. В преддверии конца года, когда граждане действительно ожидают налоговые уведомления, задумываются о возвратах за обучение, лечение или имущественные вычеты, предложение получить "положенную сумму" не вызывает у многих подозрений. Эта психологическая подстройка делает схему особенно опасной: человек верит в правдоподобность звонка и готов действовать по инструкции", - рассказал парламентарий.

Он пояснил, что злоумышленники представляются сотрудниками ФНС или социальных служб и убеждают жертву продиктовать одноразовый пароль из СМС, но на самом деле этот код связан не с оформлением вычета, а с подтверждением операций в банке или на значимых цифровых сервисах. "При этом есть и вторая стадия атаки, когда после первого звонка жертву "добивают" уже под видом сотрудников правоохранительных органов. Заявления о якобы финансировании запрещенных организаций создают атмосферу страха и давления, в которой люди часто теряют способность трезво оценивать ситуацию. Этот прием хорошо знаком по классическим телефонным аферам, но в комбинации с "налоговой темой" он становится еще более убедительным", - сказал Немкин.

Он напомнил, что по данным МВД, чаще всего жертвами становятся люди в возрасте 25-35 лет, являющиеся активной аудиторией, которая привыкла получать услуги онлайн и доверяет цифровым сервисам. "Но одновременно именно она (аудитория - прим. ТАСС) может быть менее настороженной: звонок от "ФНС" или "МФЦ" воспринимается как рутинный процесс взаимодействия с государством. Для мошенников это идеальный баланс доверчивости и цифровой активности", - добавил депутат.

"Основной совет гражданам - помнить, что ни ФНС, ни банки, ни правоохранительные органы никогда не запрашивают коды авторизации по телефону. Все операции с налоговыми вычетами доступны только в личном кабинете на "Госуслугах" или сайте ФНС. Если звонок вызывает сомнение, лучше самостоятельно перезвонить в ведомство по официальному номеру. Несколько минут проверки уберегут от серьезных финансовых и правовых проблем", - заключил Немкин.