В России предложили ввести систему выплат учителям за стобалльников по ЕГЭ

С инициативой выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единую систему федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников. Об этом парламентарий рассказал ТАСС.

"Ко Дню учителя ЛДПР подготовила инициативу: закрепить на федеральном уровне единую систему выплат для всех учителей, готовящих лучших из лучших, гордость нашей страны. Мы должны поддерживать тех, кто посвящает свою жизнь нашим детям", - сказал Слуцкий.

На федеральном уровне пока не предусмотрены выплаты учителям, в случае если их воспитанник набрал сто баллов на ЕГЭ или стал победителем Всероссийской олимпиады школьников. Такие премии регионы устанавливают самостоятельно, из-за чего сумма выплат в разных субъектах РФ сильно отличается. "Премию за выпускников-стобалльников наставникам стали выплачивать только в 2017 году, и то далеко не во всех субъектах России. Сегодня, воспитав такого одаренного ребенка, учитель из Подмосковья получит выплату в 150 тыс. рублей, а его коллега из Башкирии - в три раза меньше. Так быть не должно", - отметил парламентарий.

Слуцкий также подчеркнул, что День учителя является важным событием, когда особенно актуально выражать благодарность педагогам, которые в жизни учеников нередко играют роль не менее важную, чем родители. Эти люди, как добавил депутат, десятилетиями сохраняют в памяти имена и лица своих учеников, гордятся их достижениями. "Во многом эти победы начинались именно с их упорства и терпения. Именно любовь, самоотверженность и вера педагогов в их воспитанников помогает ребятам получать впечатляющие результаты при сдаче единого государственного экзамена и занимать призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников", - добавил он.

Кроме того, председатель ЛДПР поздравил учителей с их профессиональным праздником, назвав их "главным человеческим капиталом" России.