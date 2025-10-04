В Госдуме рассказали, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тыс. рублей

Получить накопительную часть пенсии единовременно можно только если ее величина в пересчете на месяц не превысит 10% от прожиточного минимума для пенсионеров

Редакция сайта ТАСС

© Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Единовременная выплата накопительной пенсии в 2026 году будет положена тем пенсионерам, у кого размер этих накоплений не превышает почти 440 тыс. рублей. В этом случае всю сумму могут выплатить пенсионеру сразу, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

"На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера", - сказала депутат.

Она отметила, что на 2026 год прожиточный минимум пенсионера составит более 16,2 тыс. рублей, а ожидаемый период выплаты (официальный показатель, используемый для расчета размера накопительной пенсии - прим. ТАСС) установлен в 270 месяцев. При умножении 10% от прожиточного минимума пенсионера на 270 месяцев получается сумма около 439 тыс. рублей.

"Все граждане, кто к 2026 году достигнет установленного возраста и накопили сумму меньшую указанной, имеют право на получение накопительной части пенсии единовременной выплатой", - сказала Бессараб. "Если сумма накоплений больше, условно, 440 тыс. рублей на 2026 год, гражданин будет получать накопительную часть пенсии в течение всей жизни", - сообщила депутат.

Она отметила, что, по оценке Социального фонда России, более 700 тыс. граждан будут иметь право на такую выплату в 2026 году. При этом, исходя из информации о фактических накоплениях, средняя единовременная выплата составит чуть больше 61 тыс. рублей. Однако, как подчеркнула депутат, "это индивидуально для каждого гражданина" и зависит от размера конкретно его накопительных отчислений.