Нилов рассказал об инициативе введения выплат домохозяйкам

Граждане, которые официально не работают, но ведут домашнее хозяйство, должны получать пособия, считает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов
Редакция сайта ТАСС
04 октября, 23:33
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ведение домашнего хозяйства при небольшом доходе семьи должно давать право на пособие, соответствующий законопроект ранее был внесен в Госдуму. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что эта инициатива принадлежала еще основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

"Речь идет не только о женщинах, речь идет о тех лицах, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Я бы сказал, это отдельная категория официально безработных граждан", - подчеркнул депутат. Он напомнил, что пособие по безработице платится только полгода, при этом размер пособия меньше прожиточного минимума и сокращается в зависимости от времени, пока человек находится в поиске работы. По словам главы комитета, необходимо назначать пособие в размере МРОТ, если человек действительно занимается ведением домашнего хозяйства и его семья соответствует критериям нуждаемости. "Только в этом случае на это пособие можно было бы рассчитывать", - подчеркнул депутат.

Как отметил Нилов, в России домохозяйки часто не могут работать из-за большого количества забот. "Сколько приходится делать для того, чтобы поддержать дом. А еще если приусадебный участок, если собственный огород, скотина, а если печное отопление, если отсутствует горячая вода, а если вообще вода отсутствует, а если многодетная семья, если еще и с инвалидностью член семьи? То есть самые разные жизненные ситуации есть", - сказал парламентарий.

"Поэтому, исходя из оценки всего происходящего и из общения с такими женщинами - чаще это женщины, домохозяйки, - <…> такой проект закона был разработан и внесен в Государственную думу, - отметил глава комитета. - Я думаю, что он может быть рассмотрен весной, но вопрос в поиске дополнительных средств". 

