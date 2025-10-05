"ЛизаАлерт": в России каждый десятый пропавший гибнет или остается ненайденным

При этом за последние пять лет погибших стало меньше на 3,2%, следует из данных поискового отряда

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Погибшим или пропавшим без вести в России становится каждый десятый потерявшийся человек. Об этом свидетельствуют данные поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" за период с 2020 по 2024 год, с которыми ознакомился ТАСС.

Статистика говорит о том, что процент подтвержденной гибели среди потерявшихся людей за пятилетний период снизился с 9,7% до 6,5%. За неполный 2025 год он может еще уменьшиться - на конец сентября смерть зафиксирована в 5% случаев пропажи людей.

Однако с ростом общего числа сообщений о пропаже - с 32 тыс. в 2020 году до 50 тыс. в 2024 году, - растет и число людей, которые остаются ненайденными. В результате процент погибших и пропавших без вести среди потерявшихся находится в диапазоне 9-12%.

Наихудшая статистика зафиксирована в 2020 году (12,1%), наиболее позитивная - в 2023 году (9,6%). При сохранении текущей динамики, в 2025 году этот показатель будет равен 10%.