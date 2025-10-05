Максимальная выплата по больничному в 2027 году составит более 238 тыс. рублей

В 2026 году при стаже до 5 лет максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит 124,5 тыс. рублей

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году составит более 238 тыс. рублей в месяц, а в 2028 году - более 258 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России, который изучил ТАСС.

Так, в 2026 году при стаже до 5 лет размер пособия составит 124,5 тыс. рублей, от 5 лет до 8 лет - 166 тыс. рублей, более 8 лет - 207 тыс. рублей. В 2027 году сумма при стаже до 5 лет вырастет до 143 тыс. рублей, от 5 лет до 8 лет - до 191 тыс. рублей, более 8 лет - до 238 тыс. рублей. В 2028 году сотрудник со стажем до 5 лет сможет получить в месяц 154 тыс. рублей, от 5 лет до 8 лет - 206 тыс. рублей, более 8 лет - 258 тыс. рублей.

Также при средней продолжительности больничного 11 дней максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составит в 2026 году 75 тыс. рублей (в 1,2 раза больше по сравнению с 2025 годом), в 2027 году - 86 тыс. рублей, в 2028 году - 93 тыс. рублей.

В бюджете фонда предусмотрены расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности: на 2026 год - в сумме 859,3 млрд рублей, на 2027 год - 946,1 млрд рублей, на 2028 год - 1 трлн рублей. В том числе заложены расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет: в 2026 году - 4,2 млрд рублей, в 2027 году - 4,7 млрд рублей, в 2028 году - 5 млрд рублей.

Кроме того, учтены расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональных доход". Так, на 2026 год предусмотрено 0,9 млрд рублей, на 2027 год - 8,9 млрд рублей, на 2028 год - 18,6 млрд рублей.