В МВД советуют россиянам не указывать в соцсетях полные данные о себе

Злоумышленники могут использовать информацию о пользователях в преступных целях, предупреждают специалисты

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Персональные данные могут позволить мошенникам получить важную информацию о человеке и использовать ее в преступных целях, поэтому в своих профилях в соцсетях не стоит указывать полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

"Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения", - сказано в материалах.

Также в МВД не рекомендуют публично размещать где-либо фамилию, имя, отчество и личный номер телефона. "Для выстраивания комфортной коммуникации проще использовать свое настоящее имя и фамилию, ничего страшного в этом нет. Это даже в большинстве ситуаций правильно. Но критический объем информации надо ограничивать", - подчеркивается в материалах.