Матвиенко поздравила жителей Адыгеи с Днем республики

Спикер подчеркнула весомый вклад региона в решение общегосударственных задач

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Адыгеи Мурата Кумпилова, председателя Государственного Совета - Хасэ Адыгеи Владимира Нарожного и всех жителей республики с 35-й годовщиной со дня ее образования. Спикер подчеркнула весомый вклад региона в решение общегосударственных задач.

"Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем образования Республики Адыгея! Сегодня субъект Российской Федерации поступательно развивается. Сохраняется стабильная социально-политическая обстановка, поддерживается межнациональное согласие. Значительная роль в этом принадлежит гражданским институтам, религиозным, общественным и благотворительным организациям, деятельность которых направлена на процветание региона. Эффективно реализуются национальные проекты в разных сферах, большое внимание уделяется поддержке промышленных и сельскохозяйственных предприятий, совершенствованию инфраструктуры здравоохранения и образования", - говорится в тексте телеграммы.

Матвиенко отметила, что Северный Кавказ - один из красивейших макрорегионов России, и Адыгея является его важной, неотъемлемой частью. Уникальные достопримечательности, памятники археологии и архитектуры, широкие возможности для активного отдыха обеспечивают высокий туристско-рекреационный потенциал республики. Ее жители чтут обычаи и традиции предков, дорожат уникальным этнокультурным обликом этой древней земли, берегут природные богатства, которые не только являются достоянием России, но и имеют общемировую ценность.

"Уверена, что Республика Адыгея продолжит вносить весомый вклад в решение общегосударственных задач", - добавила спикер Совфеда, пожелав жителям региона новых достижений и всего самого доброго.