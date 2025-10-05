Эксперт Пожарская назвала способы защиты детей от мошенников

При любом звонке ребенок должен немедленно прекратить разговор и сообщить о нем родителю, отметила эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Защита детей от кибермошенничества зависит от их родителей, которым следует создавать алгоритмы определенных действий, обозначать ценность конфиденциальной информации и использовать технические средства защиты ребенка. Об этом ТАСС рассказала эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

"Создайте алгоритм действий. Договоритесь, что при любом подобном звонке или сообщении ребенок должен немедленно прекратить разговор, сообщить вам или уточнить информацию у классного руководителя", - предложила способ защиты от кибермошенничества эксперт.

Надо проводить с детьми беседы на тему кибербезопасности. "Вы должны объяснить ребенку, что никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС, даже если собеседник представляется знакомым, учителем или сотрудником школы", - сказала она.

Необходимо обозначить ценность конфиденциальной информации. "Расскажите на простых примерах, что код из СМС - это одноразовый ключ от денег или персональных данных, и передать его третьему лицу - все равно что отдать кошелек незнакомцу", - подчеркнула Пожарская.

Также она рекомендовала установить на телефон ребенка приложение для определения номеров, которое может предупредить о мошенническом звонке, и настроить привязанные к телефону ребенка банковские карты на низкие лимиты онлайн-платежей или отключить эту функцию.

Пожарская отметила, что дети становятся жертвами кибермошенников из-за веры в авторитет взрослого, отсутствия критического мышления, страха неприятностей и непонимания технических механизмов защиты. "Мошенники часто создают искусственное чувство срочности и панику: «нужно срочно обновить, иначе дневник заблокируется и будут проблемы с оценками». Ребенок боится, что из-за его промедления возникнут проблемы с учебой, он подведет родителей или будет наказан за неисполнительность и промедление", - пояснила собеседница агентства.