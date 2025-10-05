Первый в Чувашии центр пробации для осужденных откроют до конца года

В центре организуют персональное сопровождение

ЧЕБОКСАРЫ, 5 октября. /ТАСС/. Первый центр пробации для граждан, освободившихся из мест заключения, откроют в Чувашии на территории храма в Алатыре. Ожидается, что первых посетителей он примет в декабре 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Чувашской Республике.

"Центр пробации для поддержки граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также осужденных к исправительным работам, создается в Алатырском округе Чувашии на базе автономной некоммерческой организации (АНО) "Нечаянная радость". Он станет первым подобным учреждением в республике. Открытие планируется до конца года, предварительно, в конце ноября - декабре", - сообщили в УФСИН.

АНО "Нечаянная радость" расположена на территории храма. "Выбор организации не случаен. Она оказывает помощь людям, страдающим от пагубных зависимостей, содействуя их социальной реабилитации", - пояснили в ведомстве.

В центре пробации организуют персональное сопровождение: для каждого составят индивидуальную программу с целью социализации и восстановления социальных контактов. Специалисты проконсультируют по юридическим и социальным вопросам, в том числе при оформлении документов, трудоустройстве, обучении, получении выплат и оказании социальных услуг. Также здесь окажут психологическую и медицинскую помощь.

По данным региональных властей, автономная некоммерческая организация основана в декабре 2018 года. Здесь организована столярная мастерская, проходят занятия с психологом, арт-терапия и кинопоказы. Кроме того, обустроена специальная зона с настольным теннисом, играми. Для центра пробации здесь строится новый корпус.