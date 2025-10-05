Миронов предложил компенсировать семьям с детьми затраты на съемное жилье

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" считает, что при рождении первого ребенка государство могло бы взять на себя 50% платы за аренду

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Компенсация семьям с детьми затрат на аренду жилья и введение дополнительных льгот по ипотеке позволит увеличить рождаемость в России. Такое мнение высказал ТАСС лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Очень многие молодые семьи вынуждены жить в съемных квартирах. А давайте мы поможем: например, ребенок родился в семье - и государство помогает с 50% оплаты за аренду жилья. Второй ребенок родился - государство 75% оплаты за съем жилья погашает. А вот за третьего ребенка государство полностью берет на себя оплату съемного жилья", - сказал депутат, подчеркнув, что только три ребенка в семье дают прирост населения.

Он напомнил также о предложениях ввести, помимо материнского капитала, дополнительные выплаты на погашение ипотеки - 500 тыс. рублей при рождении первого ребенка, 600 тыс. рублей за второго и 700 тыс. при рождении третьего ребенка. Также парламентарий считает, что для увеличения рождаемости нужно пересмотреть параметры льготной семейной ипотеки. "Почему бы для семей, где двое детей, не снизить ипотеку до 3%, а там, где трое детей, до 2%? А многодетным семьям в возрасте до 35 лет вообще давать беспроцентную ссуду", - сказал Миронов.

Политик уверен, что такие меры дадут молодым семьям уверенность в будущем. "И тогда больше будет браков и, самое главное, больше будет детей, что нам и нужно", - сказал Миронов. "Если молодым жить негде, ну какие дети? Или человейников настроили, малогабаритные квартиры - какие там дети?" - отметил парламентарий.