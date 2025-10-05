Учитель года планирует развивать изучение китайского языка в Белгородской области

Преподаватель китайского Дмитрий Баланчуков отметил, что его победа в конкурсе стала общим достижением для всего региона

Редакция сайта ТАСС

© Дарья Цыганкова/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Преподаватель китайского Дмитрий Баланчуков, ставший учителем года, хочет развивать изучение китайского языка в Белгородской области. О своих планах он сообщил во время беседы с журналистами.

"Мы [педагоги и власти Белгородской области] будем готовиться очень плотно к конкурсу ["Учитель года России"], к приему гостей со всей нашей страны. И, конечно, развивать китайский язык на Белгородчине", - рассказал Баланчуков.

Как отметил учитель года, его победа в конкурсе стала общим достижением для всей Белгородской области. По его словам, конкурс помог ему завести новые знакомства и стал источником личностного роста.

Мэр Белгорода Валентин Демидов выразил уверенность, что после победы Баланчукова в конкурсе "Учитель года" профессия педагога в регионе станет более востребованной для школьников и студентов, которые захотят пойти по стопам победителя.