Кабмин продлил мероприятия комплексного развития Дербента до 2030 года

В обновленном плане уже определен механизм финансирования проектов по строительству детских садов и школ, капитальному ремонту и реконструкции дошкольных образовательных учреждений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило срок реализации плана мероприятий по развитию Дербента до 2030 года. Это позволит в том числе повысить качество жизни людей, сообщила пресс-служба кабмина.

"Срок реализации плана мероприятий по комплексному развитию Дербента продлен до 2030 года. Предыдущая редакция документа предполагала завершение мероприятий в 2027 году. Продолжение реализации плана позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие Дербента, повысить качество жизни людей, туристическую и инвестиционную привлекательность региона", - говорится в сообщении.

В обновленном плане уже определен механизм финансирования проектов по строительству детских садов и школ, капитальному ремонту и реконструкции дошкольных образовательных учреждений с оснащением оборудованием и благоустройству парка "Сосновый бор".

"Кроме того, в план добавлено мероприятие, предполагающее строительство туристско-рекреационного комплекса "Южный причал" за счет внебюджетных источников", - добавила пресс-служба.

Весь план включает в себя более 70 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 145 млрд рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

План мероприятий по развитию города был разработан по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который в рамках рабочей поездки посетил Дагестан в 2021 году.