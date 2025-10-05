Мишустин назвал электронную промышленность ключевым драйвером развития страны

Премьер-министр России поздравил работников отрасли с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников электронной промышленности с профессиональным праздником и отметил, что данная сфера является одним из ключевых драйверов развития России.

"Электронная промышленность - один из ключевых драйверов развития государства. Сегодня технологический суверенитет и лидерство России являются приоритетными задачами, и именно вы - талантливые инженеры, конструкторы и другие специалисты - эффективно решаете их на практике. Создаете инновационную и конкурентоспособную продукцию, обеспечиваете безопасность и независимость государства в критически значимых сферах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что профессионализм, целеустремленность и преданность делу служат залогом успеха отрасли, которая адаптировалась к внешним ограничениям, демонстрирует устойчивый рост и готовность к сложным вызовам.

Премьер напомнил, что по поручению президента РФ реализуется стратегия развития электронного машиностроения, наращиваются производственные мощности и компетенции, способные конкурировать на мировом рынке. Кроме того, отечественные разработки находят все более широкое применение, благодаря этому наша страна занимает лидирующие позиции в космических и биотехнологиях, в области искусственного интеллекта и многих других.

"Хочу выразить искреннюю признательность ветеранам отрасли, которые заложили традиции и передают свой опыт молодому поколению. И конечно, всем, кто продолжает работать на благо российской электронной промышленности", - добавил Мишустин и пожелал дальнейших успехов, новых достижений, крепкого здоровья и всего самого хорошего.

День работника электронной промышленности установлен постановлением правительства РФ от 3 апреля 2024 года. Отмечается в первое воскресенье октября.