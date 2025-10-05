Белорусскую голубику могут начать массово выращивать на севере России

Сенатор РФ от Архангельской области Иван Новиков назвал этот проект ярким примером партнерского взаимодействия в сфере растениеводства

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Голубику, выведенную белорусскими селекционерами и устойчивую к условиям Севера, могут начать выращивать в России. Об этом сообщил ТАСС сенатор Иван Новиков по итогам визита в Минск в рамках Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.

"У нас предприятие в Архангельской области располагает примерно 60 гектарами земли под плантацию голубики. В Белоруссии первая партия была закуплена голубики, которая обладает очень хорошими качествами с точки зрения приживаемости [на Севере]. 5 000 кустов было закуплено в тестовом режиме. <...> Потенциал у конкретно этого проекта большой, то есть на 60 гектарах может до трех миллионов кустов разместиться, поэтому обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Будем внимательно следить за результатами этого проекта", - сообщил Новиков.

Сенатор отметил, что у Республики Беларусь накоплен очень хороший опыт в области селекции и генетики. Сотрудники архангельского предприятия приезжали для обмена опытом в Белоруссию, а их белорусские коллеги в Россию, сообщил Новиков.

Он также назвал данный проект ярким примером партнерского взаимодействия в сфере растениеводства.