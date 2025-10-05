Умер последний участник ВОВ из Салехарда Николай Шакуров

Ему было 99 лет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Последний участник Великой Отечественной войны из города Салехарда Николай Шакуров умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Ушел из жизни Николай Шакуров. <…> Николай Тимофеевич оставался последним салехардским участником Великой Отечественной войны. <…> До своего 100-летия Николай Шакуров не дожил полгода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ветеран не пропустил ни одного празднования Дня Победы, в ходе войны он участвовал в освобождении Белоруссии в операции "Багратион", а после возвращения с фронта работал в милиции. За боевые заслуги Шокуров был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и другими. "Для нас он был и остается примером настоящего мужества и любви к Отчизне. <…> Его мудрый совет, внутренняя стойкость и доброе слово всегда были поддержкой для многих", - процитировали в пресс-службе губернатора округа Дмитрия Артюхова.