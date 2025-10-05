Трутнев наградил победителей турнира по высокоточной стрельбе им. Охлопкова

В частности, на соревнованиях снайпер с позывным Физрук и корректировщик с позывным Ридик установили рекорд на этапе "Ночь"

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, главный судья соревнований Юрий Трутнев наградил победителей Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова, передает корреспондент ТАСС.

"Мы с вами вместе прикоснулись к памяти героев Великой Отечественной войны. Что касается результатов, во-первых, мы поставили рекорд полигона. Во-вторых, мы видим, что, несмотря на непростую ветровую обстановку, несмотря на то, что работа происходила в сложных условиях, все-таки расстояние двигается - это значит, двигаются те рубежи, на которых мы не подпустим врага", - сказал Трутнев.

Так, первое место этапа "Ночь" выиграли гражданские стрелки - снайпер с позывным Физрук и корректировщик с позывным Ридик, второе место занимают снайпер с позывным Гусар и корректировщик с позывным Хантер, третье место присуждается снайперу Евгению Соловьеву и корректировщику Сергею Кириченко.

Первое место этапа "День" присуждено гражданским стрелкам - снайперу Леониду Архангельскому и корректировщику Михаилу Ефимову, второе место заняли снайпер с позывным Белый и корректировщик с позывным Добрый, третье место завоевала пара гражданских стрелков - снайпер Сергей Антоновский и корректировщик Александр Антоновский.

Специальные призы

Специальный приз - боевые ножи от главного судьи турнира Трутнева вручили за смелость паре Сергею Клюгу и Максиму Токареву, которые попытались поразить мишень на расстоянии 3,2 тыс. м.

Кроме того, на соревнованиях снайпер с позывным Физрук и корректировщик с позывным Ридик установили рекорд турнира - 2,1 тыс. м на этапе "Ночь". За рекорд был вручен специальный приз - сертификат на 3 млн рублей.

В соревновании в учебно-стрелковом центре "Сулус" приняли участие более 130 лучших стрелков из разных регионов страны, в том числе участники СВО, соревновались в дневных и ночных стрельбах. Среди них - действующие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и спецподразделений, гражданские любители стрельбы.

Об Охлопкове

Федор Охлопков - снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.