Турнир по высокоточной стрельбе им. Охлопкова может стать международным

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в следующем году к участию будут приглашены дружественные страны

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова, может получить статус международного. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы на будущий турнир будем приглашать ряд дружественных России стран, так что готовьтесь к повышенной конкуренции. Переговоры уже идут. Отношения у наших дружественных коллег хорошие", - добавил вице-премьер.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что четвертый турнир планируется провести осенью 2026 года. "Мы уже пригласили на следующий турнир [участников]. Он пройдет в следующем году. Надеемся, в это время года, потому что нравится участникам. И не жарко, и не холодно", - сказал он.

Николаев отметил, что уровень участников турнира растет ежегодно. "В ночное время люди стреляют на 2 км 100 м <…> - это говорит о том, что у нас реально растет именно подготовка специалистов", - добавил он.

Об Охлопкове

Федор Охлопков - снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.