Больше половины зарегистрированных в РКН каналов приходится на "ВКонтакте"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 160 персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков зарегистрировано в перечне Роскомнадзора с 1 ноября 2024 года. При этом более 86 тыс. из них - это страницы во "ВКонтакте", более 30 тыс. - в Telegram и более 14 тыс. на YouTube, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

"Количество зарегистрированных страниц с 1 ноября 2024 года в перечне Роскомнадзора: "ВКонтакте": 86 114; Telegram: 30 626; YouTube: 14 499; TikTok: 5 465; "Одноклассники": 12 799; "Дзен": 5 776; Likee: 2 810; Rutube: 1 278; Twitch: 892; Yappy: 407; Pinterest: 74; "Пикабу": 78; LiveJournal: 38", - сообщили в РКН.

Включение персональных страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков в перечень Роскомнадзора является обязательным. Эта обязанность установлена частью 1.1 статьи 10.6 федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Регистрация начинается "Госуслугах" с подачи заявления и получения владельцем канала уникального номера. Далее нужно убедиться в том, что это именно владелец канала решил его внести в перечень как свой. Для подтверждения действительности владения каналом его владелец в интерфейсе соцсети должен направить номер, полученный на "Госуслугах", пояснили в Роскомнадзоре.

"Номер направляется в соответствии с постановлением правительства через специально предоставляемую соцсетью программу для автоматической сверки Роскомнадзором номера и данных владельца канала. В Telegram это делает запускаемый владельцем канала бот. Этот бот подтверждает, что он запущен именно владельцем канала. Для этого этот бот должен обладать необходимыми правами, которые определяет уже только сама соцсеть. Одновременно с этим бот проставляет и маркировку А+", - отметили в ведомстве.