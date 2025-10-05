В Тюменской области ожидают туман с ухудшением видимости 6-7 октября

На дорогах организовано круглосуточное патрулирование

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Ухудшение видимости до 500 м и менее ожидается на федеральных автодорогах Тюменской области 6-7 октября из-за туманов, сообщили в информационном центре регионального правительства.

"В Тюменской области прогнозируется низкая видимость на федеральных автодорогах. 6 и 7 октября на территории Тюменской области ночью и утром ожидаются туманы с ухудшением видимости до 500 м и менее", - говорится в сообщении.

В информцентре добавили, что на дорогах организовано круглосуточное патрулирование.