В России запретили пять Telegram-каналов с пропагандой экстремального хобби

В каналах содержались призывы к подросткам заниматься зацепингом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы запретил пять Telegram-каналов, на которых содержались призывы к подросткам заниматься экстремальным хобби - зацепингом. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

Симоновская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга в интернете установила, что "в открытом доступе находятся Telegram-каналы, на которых распространяется информация, направленная на склонение несовершеннолетних на совершение противоправных действий, а именно проезда на открытых частях транспортных средств, на местах не приспособленных для проезда пассажиров (зацепинг)". "Они имеют русское оформление, целевой аудиторией является русскоязычное население", - сказано в документе.

Один из каналов был посвящен деятельности зацеперов в петербургском районе Купчино, другие - зацепингу в РФ в целом. Доступ к каналам был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием и скопировать информацию в электронном варианте мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием о блокировке каналов.

"Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещенную по ссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ", - говорится в решении суда. В настоящий момент каналы уже недоступны.

Зацепинг - опасный неформальный вид экстремального развлечения, при котором человек во время движения находится снаружи: на крышах вагонов, с торцевой или боковой стороны состава, на площадках перед задней кабиной электропоездов.