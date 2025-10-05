Хинштейн: работа по возвращению курян из украинского плена не прекращается

Губернатор Курской области отметил, что тем, кто вернулся домой, власти помогают с оформлением паспортов и положенных выплат

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Работа по возвращению на родину жителей Курской области, которые были вывезены на территорию Украины, идет постоянно, не прекращаясь ни на секунду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Ранее десять жителей приграничного Суджанского района вернулись из украинского плена в Курскую область. В настоящее время они размещены в ПВР, один мужчина находится на лечении в больнице.

"Работа по возвращению наших соотечественников не прекращается ни на секунду - это долгий и кропотливый процесс. И я верю, что скоро все куряне будут дома, со своими родными и близкими", - написал Хинштейн.

Губернатор лично навестил возвращенных накануне из украинского плена жителей. Также Хинштейн обошел ПВР и пообщался с проживающими здесь людьми, в том числе с теми, кто был возвращен из плена в предыдущий раз - ни у кого нареканий к условиям размещения нет. По его словам, люди хорошо себя чувствуют, улыбаются и даже шутят. Власти помогают с оформлением паспортов и положенных выплат, жилищные сертификаты будут выдавать в приоритетном порядке, некоторым необходимо вступить в наследство - также помогут подготовить документы. Например, Николай из села Заолешенка намерен вернуться домой, а у Натальи дом не был в собственности - сертификат не положен, но ей постараются помочь вернуться в район, когда это будет возможно.

Губернатор отметил, что все очень ждут восстановления Суджи и мечтают вернуться к прежней жизни, переживают за земляков, которые все еще остаются в плену. "Восемь долгих месяцев эти люди провели на вражеской земле, говорят, что до сих пор не могут поверить в то, что наконец-то находятся дома. Когда узнали, что их возвращают, сутки не спали, ждали отправки. Не ожидали и такого к себе отношения, что здесь все за них переживают и делают все, чтобы они поскорее вернулись. Каждый раз удивляюсь, как люди восхищаются обычному человеческому отношению, которого не получали на протяжении длительного времени, но самое главное, что все уже позади", - добавил глава региона.