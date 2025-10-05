Кравченко: в Новороссийске дома после атаки ВСУ восстановят до конца октября

Наиболее сложная ситуация с домом на улице Шевченко, 55, рассказал мэр города

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Власти Новороссийска планируют восстановить дома, поврежденные при атаке Вооруженных сил Украины на город 24 сентября, до конца октября. Об этом в эфире "Соловьев Live" сообщил глава города Андрей Кравченко.

Читайте также

Что известно об атаке украинских БПЛА на Новороссийск

Ранее Кравченко сообщал, что поврежденные в результате атаки на город дома восстановят специализированные застройщики. В основном в многоквартирных домах повержены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки. Наиболее сложная ситуация с домом на ул. Шевченко, 55, там необходима полная замена стропильной системы и покрытия кровли.

"[На] Суворовской, 71, мы завершаем восстановление квартир, объектов. До конца месяца, я думаю, мы завершим все. Там повреждены несущие стены, конструктив - все это восстанавливают. <...> На Шевченко, 55, - тот дом, который больше всего поврежден, - там уже начали восстановительные работы, полностью переделывают крышу. <...> Самый длительный срок восстановительных работ - месяц", - сказал Кравченко.

24 сентября краснодарское побережье Черного моря подверглось атаке украинских БЭК и БПЛА. Так, беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска, 2 человека погибли и 12 пострадали. Повреждения получили 20 автомобилей, 7 жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы в центре города. В Новороссийске введен режим ЧС. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате атаки на Туапсе.