В очереди к Крымскому мосту находятся более 600 машин

Время ожидания с обеих сторон составляет около часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 600 автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту, время ожидания составляет около часа. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 310 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 325 транспортных средств", - говорится в сводке на 16:00 мск.

Там также уточняется, что время ожидания с обеих сторон составляет около часа.