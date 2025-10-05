На Украине разгорелся скандал из-за "мобилизации" кота

ТЦК Киевской области, где произошел инцидент, резко отреагировал на обвинения в свой адрес, раскритиковав украинское общество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Скандал разгорелся на Украине из-за видео, на котором, предположительно, сотрудники военкомата в Киевской области схватили на улице и увезли кота. По такому же принципу территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) регулярно отлавливают мужчин.

5 октября в украинских Telegram-каналах широко распространилось видео, на котором двое военных хватают чужого кота на улице, затем бегут к своей машине и уезжают. Видео расходилось с подписью: "ТЦК мобилизовали кота".

Позже ТЦК Киевской области, где произошел инцидент, резко отреагировал на обвинения в свой адрес, раскритиковав украинское общество.

"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжелом мировоззренческом пороке нашего общества", - говорится в сообщении, опубликованном областным военкоматом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В пресс-службе заявили, что неприязнь к ТЦК стала "самым худшим, что могло произойти".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и все чаще избивают задержанных. А мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом на Украине неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и взрывов в ТЦК. Таким образом жители выражают протест против силовой мобилизации. Также все чаще происходят массовые столкновения граждан с сотрудниками военкоматов.