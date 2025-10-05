В МИД предупредили о появившемся дипфейке с имитацией голоса Захаровой

В фальшивом видео идут рассуждения якобы о ходе СВО и ситуации в Европе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предупредило о созданном с помощью искусственного интеллекта дипфейке с имитацией голоса официального представителя ведомства Марии Захаровой.

"Обратили внимание на появившийся в некоторых социальных сетях дипфейк на основе кадров из интервью официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире Радио Sputnik 1 октября 2025 года, - говорится в сообщении министерства. - Это очередная фальшивка, созданная с помощью технологий искусственного интеллекта: сгенерированная нейросетью аудиодорожка, имитирующая голос Марии Захаровой, наложена на реальные кадры из интервью".

В фальшивом видео идут рассуждения якобы о ходе СВО и ситуации в Европе, в то время как реальные кадры относились к положению дел в Молдавии. "В действительности в данном фрагменте интервью Мария Захарова говорила о ситуации с выборами в Молдавии", - указали в МИД РФ.

"Напоминаем о необходимости тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию, в том числе достоверность видеоконтента, на официальных ресурсах", - говорится в сообщении.