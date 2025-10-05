Канатные дороги на Эльбрус закроют для технического обслуживания 6 октября

Подъемник заработал 25 сентября после большой инспекции

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Работа канатных дорог, ведущих на Эльбрус, будет приостановлена 6 октября из-за проведения технических работ, сообщается на сайте курорта.

"6 октября канатные дороги будут закрыты для технического обслуживания на один день. Пожалуйста, планируйте свой отдых с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

25 сентября подъемник заработал после большой инспекции, в результате которой специалисты заменили детали и механизмы и провели капитальный ремонт.