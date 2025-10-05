Кадыров рассказал, что Путин поздравил его с днем рождения

Президент РФ передал приветствие жителям Чечни

Редакция сайта ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров © Таисия Боршигова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент РФ Владимир Путин поздравил его с днем рождения и передал приветствие жителям республики. Об этом он сообщил журналистам на открытии правительственного комплекса.

"Меня в первую очередь поздравил президент. Он сказал всем передать приветствие и поздравил с Днем молодежи, Днем учителя и Днем города Грозного. В том числе поздравил и меня", - сказал глава Чечни.

Ежегодно 5 октября в Чеченской Республике отмечаются сразу несколько праздников: День города Грозного, День учителя и День молодежи. Кроме того, в этот день родился Рамзан Кадыров, который руководит регионом с 2007 года.