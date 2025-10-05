В НовГУ создали программное обеспечение для проектирования источников электропитания

Программный продукт можно использовать не только в образовательных целях, но и для оптимизации производственных процессов и усовершенствования изделий для микроэлектроники

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) создали программное обеспечение для цифрового проектирования источников вторичного электропитания, которое может использоваться как в образовательном процессе, так и на промышленных предприятиях для оптимизации производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В Новгородском университете разработали софт для цифрового проектирования источников вторичного питания двух видов. Программный продукт можно использовать не только в образовательных целях, но и на предприятиях для оптимизации производственных процессов и усовершенствования изделий для микроэлектроники", - сообщили в вузе.

Как отметил куратор проекта, профессор кафедры физики твердого тела и микроэлектроники НовГУ Михаил Петров, программа позволяет создавать и проверять имитационные модели двух типов источников питания: трансформаторного и бестрансформаторного с гасящим конденсатором. "Современная электроника развивается такими темпами, что за ней не успевают ни учебные программы, ни база знаний, накопленная инженерами. Сокращение сроков разработки и повышение точности расчетов благодаря цифровому моделированию становятся ключевыми факторами успеха для производителей", - подчеркнул Петров.

Программный комплекс позволяет находить оптимальные конструкции функциональных блоков, оценивать их параметры - КПД, тепловые режимы, габариты и стоимость, а также выявлять возможные проблемы на стадии проектирования. Это помогает экономить временные и вычислительные ресурсы. Особую актуальность разработка приобретает в условиях нестабильного энергоснабжения. "В промышленных сетях наблюдаются просадки напряжения до 170 В, а в автомобильных - скачки до 30 В. Современные источники электропитания должны сохранять стабильность даже при таких экстремальных отклонениях", - пояснил профессор.

В настоящее время программное обеспечение уже используется для обучения студентов НовГУ. В планах разработчиков - создание аналогичного софта для бестрансформаторного импульсного источника питания. Обзор разработки подготовлен при грантовой поддержке Минобрнауки России.