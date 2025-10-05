В ГД предложили ввести ответственность за пропаганду наркотиков среди детей

Законопроект подразумевает введение штрафов в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних с возможным лишением свободы на срок до трех лет. Документ, который будет внесен в Госдуму 6 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, устанавливающей уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих такие вещества, если это совершается совершеннолетним лицом в отношении несовершеннолетнего. В качестве наказания предусмотрены штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы. Также возможно ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Как отмечают авторы инициативы, способ распространения информации значения иметь не будет - уголовная ответственность наступит как при личной пропаганде, например, в школах или на массовых мероприятиях, так и при ее распространении через интернет, мессенджеры, видеохостинги и другие цифровые каналы.

Слуцкий в разговоре с ТАСС подчеркнул необходимость ужесточения ответственности за пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних, отметив, что подобные меры следовало принять уже давно. По его словам, число зарегистрированных подростков с диагнозом "наркомания" продолжает расти, что представляет собой серьезную угрозу для будущего страны. "Все эти мерзавцы, завлекающие детей в употребление наркотиков разными изощренными способами, в том числе с помощью веселых картинок и анекдотов в интернете, создают впечатление, что запрещенные вещества - это весело и совсем не страшно. Для таких негодяев только уголовное наказание", - сказал парламентарий.