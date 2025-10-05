Около 6,5 млн человек посетили "Октоберфест" в 2025 году

Продано 6,5 млн литров пива

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 6,5 млн гостей посетили крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест", который проходил в Мюнхене на юге Германии с 20 сентября по 5 октября. В этом году он стал юбилейным, 190-м по счету, сообщили организаторы всемирного праздника пива.

"Это был настоящий "Октоберфест", - отметил руководитель фестиваля Кристиан Шарпф на презентации результатов праздника. И это касается не только погоды. При температуре около 31 градуса Цельсия день разлива пива две недели назад стал самым жарким днем "Октоберфеста" за всю историю наблюдений, пояснил он. За 16 дней фестиваля на нем побывали порядка 6,5 млн посетителей, что на 200 тыс. меньше, чем в предыдущем году.

В первую очередь снижение числа гостей связано с вынужденным закрытием "Октоберфеста" 1 октября по соображениям безопасности из-за сообщений об угрозе взрыва. Вход на фестивальную площадку оставался закрытым более 7 часов. В этом году было выпито около 6,5 млн литров пенного напитка по сравнению с 7 млн в 2024 году. Посетителям в нынешнем году пришлось изрядно раскошелиться: за литровую кружку пива им нужно было заплатить от 14,50 до 15,80 евро.

В прошлом году цены варьировались от 13,60 до 15,30 евро. Спрос на безалкогольные напитки также оставался высоким. Во время фестиваля было продано на 5-6% больше продуктов питания, чем в предыдущем году. Бюро находок "Октоберфеста" сообщило о 4,5 тыс. потерянных вещах, включая 800 кошельков, 400 смартфонов, 600 удостоверений личности, 370 ключей, 280 очков, 150 сумок, рюкзаков и мешков, 40 шляп и часов. Представитель полиции заявил о "невероятном" росте числа нарушений правил дорожного движения: 438 по сравнению с 322 в прошлом году. Значительная часть из них была совершена водителями электросамокатов.

Кроме того, увеличилось число попыток унести кружку на память. У посетителей забрали 116 тыс. пивных кружек. В 2024 году было конфисковано более 98 тыс. кружек. Большинство гостей "Октоберфеста" прибыли из Мюнхена и его окрестностей, но присутствовали и любители пенного напитка из-за рубежа. В основном они приехали из США и Италии, а также из Великобритании, Австрии, Польши, Франции, Испании, Швеции и Индии.

Чтобы полностью проникнуться атмосферой крупнейшего в мире праздника пива, большинство гостей были одеты в традиционные костюмы - кожаные брюки или дирндли (традиционное баварское платье).

О фестивале

"Октоберфест" в первый раз был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Он считается крупнейшим в мире фестивалем пива и способствовал росту мировой популярности самых знаменитых баварских пивоварен - "Левенброй", "Аугустинер", "Пауланер", "Хакер-Пшорр", "Шпатен", "Мюнхнер Хофброй". В сознании немцев "Октоберфест" ассоциируется с национальной культурной традицией пивного пития, народными гуляньями и всеобщим весельем. На этом празднике хотя бы раз в жизни побывал каждый третий немец и три четверти баварцев. Более двух десятков раз фестиваль отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Мюнхенский фестиваль не только обладает очевидной привлекательностью для ценителей пенного напитка, но и приносит огромные доходы, которые складываются из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.