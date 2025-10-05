Хегсет объяснил рост заказов пиццы в Пентагон желанием всех запутать

Мы всех держим в напряжении, заявил министр обороны США

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет заказывает много пиццы в Пентагон в случайные дни, чтобы сбить с толку тех, кто связывает рост доставок с кризисными ситуациями.

"Я заказываю много пиццы в произвольные вечера, чтобы всех запутать" - заявил глава военного ведомства в интервью телеканалу Fox News. Таким образом он ответил на вопрос о существовании "индекса пиццы Пентагона". Хегсет отметил, что если в пятницу вечером в Пентагон доставляют кучу заказов, то за этим может стоять он. "Мы всех держим в напряжении", - добавил министр обороны.

Пользователи соцсетей связывают рост числа заказов в пиццериях около Министерства обороны США с возможными операциями, которые заставляют сотрудников задерживаться на рабочих местах. Этот показатель называют "индекс пиццы Пентагона". Сайт Pentagon Pizza Index отслеживает загруженность шести пиццерий, расположенных рядом с ведомством, а на посвященный этой теме аккаунт Pentagon Pizza Report в X подписано почти 255 тыс. человек.