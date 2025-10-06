Максимальный размер страховой выплаты в 2026 году вырастет до 127 тыс. рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 104 млрд рублей выделят в 2026 году на финансовое обеспечение ежемесячных страховых выплат, а максимальный размер выплаты вырастет до 127 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России, который изучил ТАСС.

Претендовать на страховую выплату могут работники, которые получили травму на производстве. Несчастный случай на производстве является страховым, если он произошел с застрахованным лицом и подтвержден документально.

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты с 1 февраля 2026 года составит 127 218 рублей, с 1 февраля 2027 года - 132 307 рублей, с 1 февраля 2028 года - 137 599 рублей. Расходы на финансовое обеспечение ежемесячных страховых выплат предусмотрены на 2026 год в сумме 104,7 млрд рублей, на 2027 год - 108,5 млрд рублей, на 2028 год - 112,5 млрд рублей.

Кроме того, расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших в 2026 году запланированы в размере 12,2 млрд рублей, на 2027 год - 12,7 млрд рублей, на 2028 год - 13,2 млрд рублей. Расходы на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников составят в 2026 году 42,1 млрд рублей, в 2027 году - 45,5 млрд рублей, в 2028 году - 49 млрд рублей.