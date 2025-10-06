Кабмин поддержал законопроект, освобождающий бойцов СВО от госпошлины в суде

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки, говорится в официальном отзыве ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в целом поддержало законопроект, который освобождает участников специальной военной операции и членов их семей от уплаты госпошлины по ряду судебных дел.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Инициатор законопроекта - депутат от "Единой России" Наталья Каптелинина.

Суть поправок

Автор предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Поправки коснутся ветеранов, участвовавших в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований или органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года; мобилизованных в ВС РФ; военнослужащих ФСБ, обеспечивающих безопасность в приграничных с зоной СВО территориях; военнослужащих Нацгвардии РФ и сотрудников МВД, оказывающих содействие ФСБ в приграничье и др.

Также законопроект касается ветеранов СВО, действующих участников спецоперации, в том числе добровольцев и кадровых военных, и членов их семей. Предлагается освободить их от уплаты госпошлины при подаче в суд некоторых заявлений.

Парламентарий отмечает, что зачастую участники СВО и их семьи сталкиваются с нарушением своих прав, которые невозможно разрешить без обращения в суд. В частности, у них могут возникать проблемы из-за необоснованного отказа в выплатах, компенсациях или уменьшения их размера, задержки выплат, непредоставления медпомощи и протезирования, сложностей с переоформлением документов.

Бойцам СВО и их семьям оказывается бесплатная юридическая помощь, но при этом не учитывается, что они вынуждены нести расходы при дальнейшем отстаивании своих прав в судах. Госпошлина в таких случаях составляет 3 тыс. рублей.

Благодаря предложенной инициативе участники СВО смогут восстановить нарушенные права без дополнительных расходов, говорится в пояснительной записке.

Позиция правительства

Кабмин обратил внимание на то, что подобные льготы для участников СВО частично уже есть. "От уплаты государственной пошлины освобождаются ветераны боевых действий, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах", - указали в правительстве.

Кроме того, в статье Налогового кодекса, в которую предлагается внести изменения, уже есть пункты с таким же списком льготников и перечнем подтверждающих документов. Но в этих пунктах содержится ссылка на Гражданский процессуальный кодекс, а в предлагаемых - на Кодекс административного судопроизводства.

В связи с этим, добавили в кабмине, нужно уточнить положения законопроекта, в том числе структурирование норм.