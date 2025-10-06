МВД: мошенники стали использовать интеграцию платежных систем Telegram-ботов

Интерес злоумышленников к ним обусловлен высокой доступностью и простотой создания, пояснили в ведомстве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мошенники в преступных схемах используют функции Тelegram-ботов по интеграции с платежными системами для приема денег и генерации форм для ввода данных и одноразовых кодов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

В ведомстве пояснили, что фиксируют противоправное использование программного обеспечения мессенджера Telegram, предназначенного для автоматизации взаимодействия пользователей - Telegram-боты. Интерес злоумышленников к ним обусловлен высокой доступностью и простотой создания.

"Чаще всего используют такие функции, как прием и обработка сообщений по заданному алгоритму, интеграция с платежными системами для приема денежных средств и генерация форм для ввода данных и одноразовых кодов", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что в то же время данная технология не является основным инструментом и применяется в совокупности с приемами социальной инженерии.