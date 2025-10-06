Трутнев: турнир имени Охлопкова важен для выполнения боевых задач

На полигоне создаются условия для обмена опытом и повышения квалификации стрелков и снайперов

ЯКУТИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова, имеет большое значение для выполнения боевых задач и защиты Родины. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер-полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Сегодня, как и в предыдущие турниры, подавляющее большинство стрелков приехали непосредственно с линий боевого соприкосновения. Они не просто стреляют на дальние дистанции, они выполняют боевые задачи, они защищают нашу Родину. Поэтому мне кажется, что продолжение этого турнира имеет достаточно большое значение", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что на полигоне создаются условия для обмена опытом и повышения квалификации стрелков и снайперов. "Когда-то мы начинали, все колебалось у отметки 1,7 км. Сегодня стрелки закрыли 2,1 км в очень сложной ветровой обстановке. Мы наращиваем квалификацию, помогаем. Турниры, конечно, существуют, в том числе и для того, чтобы поддержать ребят, потому что они уедут со значительными призами, выплатами. На многие эти выплаты ребята просто сразу покупают винтовки и уезжают дальше работать", - пояснил вице-премьер.

О турнире

Третий Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвященный памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова, прошел 4-5 октября в Якутии на полигоне "Сулус".

Федор Охлопков - снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной Армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.