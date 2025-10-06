В Москве прогнозируют дождь и до 14 градусов тепла

Однако в ночь на 7 октября температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 14 градусов ожидаются в Москве 6 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер прогнозируется южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 9 - плюс 14 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.