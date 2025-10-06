"Работа.ру": треть россиян получили повышение зарплаты в 2025 году

У большей части она выросла на 10-30%, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Каждый третий работающий россиянин получил повышение заработной платы в 2025 году, у большей части она выросла на 10-30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 3 200 жителей России со всех регионов.

"36% опрошенных россиян поделились, что у них увеличилась зарплата в этом году, а у 6% увеличение планируется в четвертом квартале. При этом о повышении чаще сообщали женщины, чем мужчины (40% против 30%)", - говорится в итогах исследования.

В частности, 10% респондентов отметили увеличение зарплаты на 10% в сравнении с прошлым годом. Еще 46% сообщили о росте доходов на уровне 10-30%. Для 38% увеличение составило от 30 до 50%, а для 7% - более чем на 50%. 2% участников опроса отметили, что их зарплата увеличилась в два раза.

Аналитики выяснили, что для повышения в доходах около 16% респондентов сменили работу, 11% - смогли договориться с начальством, 7% - расширили обязанности и повысили квалификацию, 4% - прошли обучение. Столько же (4%) перешли на другую должность. 38% опрошенных поделились, что ничего конкретного не предпринимали для повышения.

Согласно прошлым исследованиям сервиса "Работа.ру", в начале года повышения ожидали 54% опрошенных россиян: 41% рассчитывали на прибавку в зарплате, 1% - в должности, а 12% и в должности, и в зарплате.