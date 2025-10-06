Трутнев: полигон "Сулус" в Якутии является лучшим в РФ для подготовки снайперов

Он оборудован необходимой техникой, которая позволяет готовить специалистов по стрельбе не только в дневное, но и ночное время, отметил вице-премьер

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЯКУТИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Учебно-тренировочный полигон "Сулус" (с якутского переводится как "звезда") в Якутии является лучшим в России для подготовки стрелков и снайперов. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"По моему мнению, полигон "Сулус" можно назвать лучшим, потому что у нас нет второго такого полигона", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что полигон оборудован необходимой техникой, которая позволяет готовить специалистов по стрельбе не только в дневное, но и ночное время. "Здесь 4 км провешено, где можно проехать, пройти или просто посмотреть на живом экране и убедиться, что попал, не попал или куда пришло отклонение", - пояснил вице-премьер.

Учебно-тренировочный полигон "Сулус" был создан по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Он является одним из немногих в стране, где доступна дальность в 3 800 м. Как отмечали ранее региональные власти, полигон уникален по оснащению и условиям, которые созданы для высокоточной стрельбы.