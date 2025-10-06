Чекунков: снайперское движение намерены развивать на всем Дальнем Востоке

Полигоны строят в Приморье и Магадане, отметил глава Минвостокразвития

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Пушкина/ ТАСС

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Снайперское движение будут развивать на всем Дальнем Востоке. Полигоны намерены открыть в Приморье, Магадане и Хабаровске, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Полигон отличный. Уже не первый раз мы его задействуем. Символично, что он появился в Якутии. На земле, где снайперское дело овеяно легендами и дает правильное вдохновение остальным. <...> Будем это движение развивать на всем Дальнем Востоке, чтобы молодые люди, ребята привыкали, тренировались, учились и в качестве спортивного развлечения, где-то для охоты. На Дальнем Востоке - это важное дело, но если понадобится, то и для защиты Родины", - сказал министр.

Чекунков отметил, что полигоны уже строятся в Приморье и Магадане. Также запланировано создание полигона в Хабаровске.

Учебно-тренировочный полигон "Сулус" был создан по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Он является одним из немногих в стране, где доступна дальность в 3 800 м. Как отмечали ранее региональные власти, полигон уникален по оснащению и условиям, которые созданы для высокоточной стрельбы.