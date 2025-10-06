Питание ребенка в школе теперь можно оплатить в приложении "Дневник МЭШ"

Функция доступна в разделе "Счета"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Питание и посещение секций ребенка в школе теперь можно оплатить с помощью приложения "Дневник МЭШ". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В мобильном приложении "Дневник "МЭШ" стала доступна оплата счетов <...>. Родители могут видеть все актуальные счета, оплачивать кружки и секции, пополнять баланс карты "Москвенок" и сразу просматривать квитанции", - отметили в ведомстве.

Оплатить квитанции и проверить историю платежей можно в разделе "Счета".

Воспользоваться новыми функциями можно после обновления приложения до последней версии. Помимо этого, родителю или законному представителю ребенка необходимо указать актуальные данные паспорта и свидетельства о рождении, а также СНИЛС родителя и школьника.